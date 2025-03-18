SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adana merkezli 5 ilde çete operasyonu: 80 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana’da C.T. ve H.T.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarımızda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 48’i tutuklandı, 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 08:32 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 09:23
Adana merkezli 5 ilde çete operasyonu: 80 kişi yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 5 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşları dahil 80 şüphelinin yakalandığını, 48'inin tutuklandığını açıkladı.

Adana merkezli 5 ilde çete operasyonu

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Adana'da C.T. ve H.T.'nin elebaşı olduğu 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda elebaşları da dahil 80 şüpheli yakalandı.

Ayrıca 19 ruhsatsız tabanca, 4 el bombası, 7 pompalı tüfek, 2 otomatik tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden, 48'i tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Organize suç örgütü üyesi şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Haraç isteme ve zorla para alma', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Uyuşturucu ve silah ticareti' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu! Gazze’ye hava saldırısı: 5 saatte 300’den fazla şehit
Bahis operasyonunda 4 gizli tanık her şeyi itiraf etti! Emekli albay da işin içinde çıktı
Koza Altın
CHP’li başkandan oğluna kıyak! 5 yıldır işe gitmiyor! Sosyal medyada yemek videosu paylaşıyor
İstanbul dahil 27 kente fırtına, kar, sağanak alarmı: Sıcaklık 30 derece birden düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu
Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı...
Türk Telekom
Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yıllardır çözülemeyen sorunu çözeceğiz | Muhalefete tepki: İllüzyon peşinde koşuyorlar
Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır
Yeni düzende kilit aktör Türkiye! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten AB’ye hem tepki hem çağrı | Öncelik PKK’nın feshi pazarlık yok
Donald Trump açıkladı: Kennedy suikastına dair 80 bin sayfa belge açıklanacak!
Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu: Entübe edilen Tanyeli hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti
CANLI | ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor! Trump’tan İran’a açık tehdit: Sonuçları korkunç olacak
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek mi? Cumhurbaşkanlığı adaylığı sallantıda mı? CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten önemli açıklamalar
DEM Parti heyetinden önce MHP’ye sonra AK Parti’ye ziyaret! Yol uzun hedef tek amaç Terörsüz Türkiye... Samimi bir görüşme oldu
Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!
İkinci zoom cuntası mı? İmamoğlu’nun diploma giderse CHP koltuğu cepte dursun planı: Çalık’ı İBB’ye Özel’i emekliye gönderme hesabı
Tel Aviv İmamoğlu’na bel bağladı! Siyonist mecradan Ekremci analiz: Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam
PKK’nın derdi ne İmralı ne de silah bırakmak! Bayık pazarlık küstah tehdit: Anayasa değişmeli, Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz