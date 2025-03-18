Adana merkezli 5 ilde çete operasyonu: 80 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 5 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşları dahil 80 şüphelinin yakalandığını, 48'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Adana'da C.T. ve H.T.'nin elebaşı olduğu 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda elebaşları da dahil 80 şüpheli yakalandı.

Ayrıca 19 ruhsatsız tabanca, 4 el bombası, 7 pompalı tüfek, 2 otomatik tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden, 48'i tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Organize suç örgütü üyesi şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Haraç isteme ve zorla para alma', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Uyuşturucu ve silah ticareti' suçlarından soruşturma başlatıldı.