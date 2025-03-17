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Tatil 9 gün olur mu? Kurban Bayramı 2025 ne zaman, hangi gün?

2025 yılı Kurban Bayramı'nın hangi tarihlerde olacağı ve tatil süresi belli oldu. Bayram tatili 4,5 gün sürecek ve hafta sonuna denk gelen günlerle birlikte uzun bir tatil fırsatı sunacak mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 09:13 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 09:13
Tatil 9 gün olur mu? Kurban Bayramı 2025 ne zaman, hangi gün?

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, 2025 Kurban Bayramı Haziran ayında idrak edilecek. Milyonlarca vatandaş, bayram tarihlerini ve tatil süresini merak ediyor. İşte 2025 yılı Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresiyle ilgili tüm detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📆 2025 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (Yarım gün tatil)
Bayramın 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma
Bayramın 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Bayramın 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar
Bayramın 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

🛑 TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Şu anki resmi açıklamalara göre Kurban Bayramı tatili 4,5 gün sürecek. Hafta sonuna denk gelen 7-8 Haziran günleri bayram günleriyle birleşse de tatilin 9 güne çıkması için ekstra resmi tatil kararı alınması gerekiyor.

🛑 9 GÜNLÜK TATİL BEKLENİYOR MU?

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması için 10 ve 11 Haziran (Salı ve Çarşamba) günlerinin de idari izin kapsamına alınması gerekiyor. Resmi açıklamalar takip edilerek tatilin uzatılıp uzatılmayacağı netleşecek.

✈ TATİL PLANI OLANLAR İÇİN UYARI!

Bayram tatili için erken rezervasyon yaptırmak büyük önem taşıyor. Özellikle otel ve ulaşım biletlerinde fiyat artışları bekleniyor. Tatil planı yapacak olanların, biletlerini erkenden alması öneriliyor.

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