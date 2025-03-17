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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’ya 5 kuruşluk tazminat davası

CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’nın, Antalya’daki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kendisine tahsis edildiği iddiasına yanıt veren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atılmakta, çarpıtılmış bilgiler üzerinden algı oluşturulmaya çalışılmaktadır” dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden iddialara konu edilen arazi hakkında detayları paylaşan Bakan Ersoy, CHP’li Salıcı hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 17:05 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 17:32
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’ya 5 kuruşluk tazminat davası

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CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir arazinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a tahsis edildiğini iddia etmişti. Bakan Ersoy, iddialara konu olan arazinin CHP milletvekilinin sözlerinin aksine, 1997 yılında döneminde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiği açıkladı.

13551 ada 139 ve 140 numaralı parselleri kapsayan 1997 tarihli tahsiste, geçen yıllar içinde sahibi olan firmaların talebiyle tahsis ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygulandığını belirten Ersoy, son olarak yine tahsisin sahibi olan firmanın talebiyle 139 ve 140 numaralı parsellerin ayrıldığını, ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'nin o ayırma işlemi sonrasında 2025 yılının Ocak ayında şirketlerden birisini satın alarak arsa üzerinde söz sahibi olduğu belirtti.

CHP Milletvekilinin arazide Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni bir imar planının yürürlüğe koyulduğuna ilişkin iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirten Bakan Ersoy, söz konusu alanda geçerli olan imar planı 2022 yılından bu yana yürürlükte olduğunu açıkladı. Ersoy, CHP'li Milletvekilinin iddia ettiği 23.12.2024 tarihli değişikliğin ise yeni bir imar planı olmadığı, 5 adet parsele ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek için yapıldığı söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un X paylaşımı Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un X paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CHP'li Salıcı'nın Çed raporuna ilişkin sözlerine de yanıt verdi. Mevcut yasal düzenlemelere göre yalnızca 250 oda ve üstündeki tesisler için ÇED raporu zorunluluğu olduğunu belirten Ersoy, söz konusu arazide uygulanacak projenin 240 odalı olduğunu yani zaten ÇED raporu zorunluluğu kapsamında olmadığının söyledi.

BAKAN ERSOY'DAN SALICI'YA DAVA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Salıcı'nın iddialarına ilişkin 5 kuruşluk tazminat davasıyla yargıya başvuracağı öğrenildi.

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