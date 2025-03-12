Sarıyer’de İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Sarıyer'de İETT otobüsü yola atlayan ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza esnasında boş olan İETT otobüsünün şoförü ile minibüs sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Muharrem Budak(58), hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.