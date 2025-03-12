PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sarıyer'de İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Sarıyer'de iftar sonrası korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü yola atlayan ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı. Hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 22:57 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 23:24
Sarıyer’de İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sarıyer'de İETT otobüsü yola atlayan ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı.

İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza esnasında boş olan İETT otobüsünün şoförü ile minibüs sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Muharrem Budak(58), hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sarıyer'de İETT kazası (AA)Sarıyer'de İETT kazası (AA)



Kaza saat 19.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü, yola atayan ineğe çarpmamak için sola doğru manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Muharrem Budak idaresindeki 34 KM 2583 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Sarıyer'de İETT kazası (İHA)Sarıyer'de İETT kazası (İHA)

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sarıyer'de İETT kazası (AA)Sarıyer'de İETT kazası (AA)

Yaralanan ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü ile minibüs sürücüsü Muharrem Budak, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sarıyer'de İETT kazası (AA)Sarıyer'de İETT kazası (AA)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sarıyer'de İETT kazası (DHA)Sarıyer'de İETT kazası (DHA)


ARAÇLAR OLAY YERİNDEN KALDIRILDI
Jandarma ekipleri, kaza yerinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Donald Tusk’la ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Polonya ile ticaret hedefi 15 milyar dolar
Ece Gürel olayında şok detaylar! Sezer Gürel de mi spiritüel işlerle ilgileniyor?
Takas Bank
Sarıyer’de İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan’dan Polonya Başbakanı Donald Tusk’a mektup hediyesi: Barış ve dostluğun simgesi
İran lideri Hamaney Trump’ın çağrısını reddetti: Savaş tek taraflı olmaz
Başkan Erdoğan Polonya Başbakanı Donald Tusk’ı kabul etti
Başkan Erdoğan’dan İmralı heyetine yeşil ışık: Randevu isterlerse veririm | DEM Parti başvuruyu yaptı
Ukrayna’da 30 gün ateşkes! Kiev Hazırız dedi: Top Rusya’da | ABD heyeti Moskova’ya gidiyor
İmamoğlu dün ikrar ediyordu bugün inkar! Yıllardır Doğu Akdeniz hikayesiyle delil kararttı: 2018’deki sözleri foyasını ortaya çıkardı
Başkan Erdoğan’dan Suriye uyarısı: Mezhep temelli fitne ateşi yakılmak isteniyor | CHP ve Özgür Özel’e sert tepki
Zamanlama manidar: Gazete Duvar kapanma kararı aldı
Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza
Vatansız FETÖ’cülerin şirket adresi İngiltere! Vatandaşlık alabilmek için tek adrese onlarca şirket!
Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
İmamoğlu’nun ANAP torpilli yapay geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük! Dekan istifa etti... Üniversiteye ikinci kez yazı gitti
Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? Mehmetçik Suriye’de kalmaya devam edecek
Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...
Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Aydın’da kavgayı ayıran polise tekmeli saldırı: Tutuklandı! Aydın'da kavgayı ayıran polise tekmeli saldırı: Tutuklandı! Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi sona erdi Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi sona erdi Sadece dahiler yanıtı biliyor! Karlı manzaraya iyi bak! Hatayı bulmak için 10 saniyen var Sadece dahiler yanıtı biliyor! Karlı manzaraya iyi bak! Hatayı bulmak için 10 saniyen var Donald Trump Beyaz Saray’dan kovmuştu | Zelenskiy’den özür mektubu! ABD’li yetkili Değerli madenler anlaşması için tarih verdi Donald Trump Beyaz Saray'dan kovmuştu | Zelenskiy'den özür mektubu! ABD'li yetkili "Değerli madenler" anlaşması için tarih verdi ÖTV indirimi ve muafiyeti yasa tasarısı Meclis’ten geçti mi? Hurda teşviki 2025 SON DURUM ÖTV indirimi ve muafiyeti yasa tasarısı Meclis'ten geçti mi? Hurda teşviki 2025 SON DURUM Kartal’ın serisi bitti! Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2 | MAÇ SONUCU Kartal'ın serisi bitti! Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2 | MAÇ SONUCU