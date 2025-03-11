Türkiye soykırımcı İsrail’in NATO tatbikatına katılmasını engelledi!

İsrailli Ynet News haber sitesinin bildirdiğine göre Türkiye, İsrail'in NATO tatbikatına katılmasını engelledi. "Dayanıklılık ve acil durum hazırlığı" konulu yıllık tatbikatına katılmasını engelleyen karar, yaklaşık iki hafta önce İsrailli diplomatlar, NATO'nun tatbikat koordinasyon ekibi ve Bulgaristan'ın ittifak delegasyonu arasında yapılan toplantının ardından alındı.



Habere göre toplantı sırasında İsrail'in tatbikata katılımı konusunda güçlü bir istek olduğu öne sürüldü. Türkiye'nin bu hamlesinin İsrail'in tatbikata katılımını rayından çıkarabileceğini yazan Ynet, "NATO kararları oybirliği gerektiyor ve aktif bir ortaklık anlaşması olmadan Türkiye'yi İsrail'in ittifakın resmi faaliyetlerine katılmasına izin vermeye zorlayacak bürokratik bir mekanizma bulunmuyor" diye yazdı.



GAZZE'NİN ELEKTRİĞİNİ DE KESTİLER

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız" dedi. Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

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