PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye soykırımcı İsrail'in NATO tatbikatına katılmasını engelledi!

"Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlığı" adı altında tatbikat düzenleyen NATO’ya başvuran İsrail tatbikata katılmak istedi ancak Türkiye engelledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Türkiye soykırımcı İsrail’in NATO tatbikatına katılmasını engelledi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrailli Ynet News haber sitesinin bildirdiğine göre Türkiye, İsrail'in NATO tatbikatına katılmasını engelledi. "Dayanıklılık ve acil durum hazırlığı" konulu yıllık tatbikatına katılmasını engelleyen karar, yaklaşık iki hafta önce İsrailli diplomatlar, NATO'nun tatbikat koordinasyon ekibi ve Bulgaristan'ın ittifak delegasyonu arasında yapılan toplantının ardından alındı.

Habere göre toplantı sırasında İsrail'in tatbikata katılımı konusunda güçlü bir istek olduğu öne sürüldü. Türkiye'nin bu hamlesinin İsrail'in tatbikata katılımını rayından çıkarabileceğini yazan Ynet, "NATO kararları oybirliği gerektiyor ve aktif bir ortaklık anlaşması olmadan Türkiye'yi İsrail'in ittifakın resmi faaliyetlerine katılmasına izin vermeye zorlayacak bürokratik bir mekanizma bulunmuyor" diye yazdı.

GAZZE'NİN ELEKTRİĞİNİ DE KESTİLER
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız" dedi. Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Teröristan planı çöp oldu! YPG teslim oldu | Abdi ABD’ye yalvardı İsrail’e yanladı Şam’a mecbur kaldı: İşte 8 maddelik anlaşma
Teklif TBMM’ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ve ne zaman ödeme yapılacak? Torbada neler var?
Takas Bank
Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki provokasyona sert tepki! Muhalefete uyarı: Fitne ateşine odun taşınmamalı
ÖZEL | Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke! Trabzon’a geliyor
Jardel’i yakaladı Icardi’yi solladı! Galatasaray’ı ipten alan Osimhen tarih yazdı
Türk Telekom
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Ümidinizi kaybetmeyin
AK Parti TBMM’ye sundu: Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıktı
Donald Trump Beyaz Saray’dan kovmuştu | Zelenskiy’den özür mektubu! ABD’li yetkili Değerli madenler anlaşması için tarih verdi
Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor
Dünya genelinde X’e erişim sorunu yaşandı! Elon Musk Siber saldırı altındayız dedi o ülkeyi suçladı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki DEM’e uyarı!
Müteahhidin temelinde yalan var! KKTC’de partileyen İmamoğlu İstanbul’da durumum yok dedi: Şaibeli diploma usulsüz geçişte ANAP torpili
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var
Kartal’ın serisi bitti! Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2 | MAÇ SONUCU
TÜSİAD üst yönetimi için hazırlanan iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu’ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti
Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?
Usta Oyuncu Macit Koper’in acı günü! Kanserle mücadele eden hayat arkadaşı Hülya Koper’i kaybetti