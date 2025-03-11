PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MERSİN SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Mersin iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Mersin’de sahur ve iftar saatleri belli oldu! İşte 2025 Ramazan imsakiyesi ve ezan vakitleri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 03:01 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 03:01
MERSİN SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Mersin iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mersin'de 2025 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Takvime göre, oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini takip ediyor. Peki, Mersin'de sahur ve teravih namazı vakitleri ne zaman? İşte Mersin'deki ezan vakitleri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MERSİN'DE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Mersin'de Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:46'dir.

Mersin'de 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir, bu da sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süre zarfında, oruç tutacaklar yemeklerini yiyip içeceklerini bitirmeli ve oruçlarına başlamalıdırlar. Detaylı bilgiler için Diyanet'in yayınladığı imsakiye takvimini takip edebilirsiniz.

2025 MERSİN İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MERSİN'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Mersin'de Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:42'de gerçekleşecek.

Mersin'de 2025 Ramazan ayında iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Oruç tutanlar, sahurda niyet edip oruçlarını tutarak akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacaklar. Bu takvimle, her gün iftar saati ve diğer ezan vakitlerini takip etmek mümkündür. Günlük imsakiye saatlerini ve Ramazan ayı haberlerini takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Şam-YPG mutabakatı açıklaması: Kazanan Suriye olacak
Ukrayna’da 30 gün ateşkes! Kiev Hazırız dedi: Top Rusya’da
Takas Bank
Ekrem İmamoğlu yatay geçişte usulsüzlük iddialarına cevap veremedi!
Pezeşkiyan’dan Trump’a rest: Ne istersen onu yap! Tehdit altında müzakere yok
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Terör örgütüne ihalelerle para akışı... İmamoğlu’nun danışmanı ve çok sayıda kişi gözaltında
Başkan Erdoğan YİK üyeleriyle bir araya geldi: Ana gündem aile!
Özerklik mözerklik yok! YPG elebaşı Abdi tek ordu, bayrak, başkent deyip teslim bayrağı çekti: Suriye’nin yeni gerçekliğine uyacağız
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi! İşte ilk sözler
Merdan Yanardağ’dan TELE 1’de mezhep fitnesi! RTÜK soruşturma başlattı
Trump’ın Gazze Riviera planının arkasındaki Filistinli milyarder! Kim bu Beşşar Masri?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti
Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Kim bu Kazova Tekstil?
Galatasaray’da Osimhen’den şoke eden talep!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan belediyelere başıboş köpek uyarısı: Hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var
Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!
Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...
Justin Trudeau’nun makam sevdası! Meclisten ayrılırken koltuğunu da yanına aldı