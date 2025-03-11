MERSİN SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Mersin iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

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Mersin'de 2025 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Takvime göre, oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini takip ediyor. Peki, Mersin'de sahur ve teravih namazı vakitleri ne zaman? İşte Mersin'deki ezan vakitleri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) MERSİN'DE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? ↪ Mersin'de Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:46'dir. Mersin'de 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir, bu da sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süre zarfında, oruç tutacaklar yemeklerini yiyip içeceklerini bitirmeli ve oruçlarına başlamalıdırlar. Detaylı bilgiler için Diyanet'in yayınladığı imsakiye takvimini takip edebilirsiniz. 2025 MERSİN İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ