İçişleri Bakanlığı duyurdu: Baykal’ın kaset kumpasçısı yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'nün kaset kumpasçısı eski emniyet amirinin operasyonla yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntüleri internet üzerinden yayınlayan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen; Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli yapılan çalışmalar operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

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