Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanıyor.

Kabine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki konular (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

EMEKLİ İKRAMİYESİ MASADA

Kabinede Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez yatırılan emekli ikramiyesine ilişkin değerlendirilme yapılacağı belirtiliyor. 3 bin liralık bayram ikram ikramiyesinin güncellenip güncellenmeyeceği merak ediliyor.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından konuyla ilgili çalışma başlatılırken, düzenlemenin bugün açıklanacak ve TBMM'ye sunulacak 14 maddelik torba teklifin içinde yer alması bekleniyor. AK Parti kaynakları ikramiyede netlik sağlanamaması halinde ise ilgili düzenleme maddesinin, komisyon veya Genel Kurul görüşmeleri arasında torba teklife eklenebileceğini ifade ediyor.

135 MİLYARLIK BAYRAM

İkramiye artışına yönelik çalışmalarda alternatifli senaryoların masaya yatırıldığı, bin liralık artışın ağırlık kazandığı belirtiliyor. İkramiyenin 4 bin liraya çıkarılması halinde her iki bayram için emeklilere 8 bin lira, toplamda ise 134.5 milyar lira ödenecek. İkramiyedeki artış kararın verilmesinin ardından düzenleme torba teklife eklenirken, yeni tutardan dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ÖDEME NASIL YANSIYACAK?

Eğer ikramiye 4 bin liraya çıkarsa yüzde 75 ölüm aylığı olana bayram başına 3 bin, bu yıl toplam 6 bin lira verilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana da bu senaryoya göre Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 2'şer bin lira, toplam 4 bin lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı olan da bu formül hayata geçirilirse bayram başına bin lira, iki bayramda toplam 2 bin lira alacak.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

NE ZAMAN YATIRILACAK?

İkramiye Ramazan ve Kurban bayramlarından önce hesaplara yatırılıyor. Emeklilerin ilk ikramiyesi 30 Mart-1 Nisan arasında gerçekleşecek Ramazan Bayramı öncesinde, büyük ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran'a denk geliyor. Bu nedenle Kurban Bayramı ikramiyesinin de 2-5 Haziran arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye konusunda geçtiğimiz günlerde İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelmişti. Çağrının ardından Kandil kanadı çağrıya yeşil ışık yakmıştı. Bu kapsamda kabinede terör örgütü nasıl silah bırakacak, süreç için nasıl adımlar atılacak gibi soruların masaya yatırılması bekleniyor.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda öldürülmesinin ardından yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik açıklamalar gündemde yerini tutmuştu. Bu konunun da kabinede ele alınacağı kaydediliyor.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



FAHİŞ FİYAT

Ramazan ayında piyasada yürütülen fahiş fiyat denetimlerinin de kabinede gündeme gelmesi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıkları tarafından ortak yürütülen denetimlere ilişkin denetim raporlarının sunulması da bekleniyor.

SURİYE, GAZZE VE UKRAYNA

Toplantıda, son günlerde Suriye'de yaşanan çatışmalar, Gazze'nin yeniden inşası, Ukrayna Rusya barışında Türkiye'nin rolü de gündemde olacak.