İSTANBUL İFTAR SAATİ 10 MART 2025 DİYANET İMSAKİYE|| İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? 2025 Ramazan imsakiye iftar ve sahur vakti

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için İstanbul'da Ramazan ayı imsakiye saatlerini açıkladı. Oruç tutacak olanlar, sahur vaktiyle niyet ederek oruçlarını başlatacak ve sabah namazına kadar süren ibadetlerini yerine getirecekler. Akşam ezanıyla birlikte ise iftar saati girecek. Peki, İstanbul'da oruç saati ne zaman? İşte 2025 yılı İstanbul imsakiyesi...

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? İstanbul'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır. 10 Mart İstanbul iftar vakti: 19:12 2025 İSTANBUL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ