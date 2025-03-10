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İSTANBUL İFTAR SAATİ 10 MART 2025 DİYANET İMSAKİYE|| İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? 2025 Ramazan imsakiye iftar ve sahur vakti

Ramazan ayının manevi atmosferi tüm İslam dünyasında olduğu gibi Türkiye’de de yaşanmaya devam ediyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. İstanbul’da yaşayanlar, 10 Mart 2025 iftar saati ve sahur vakti hakkında araştırmalar yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ramazan İmsakiyesi kapsamında 10 Mart Pazartesi günü İstanbul’daki iftar ve sahur saatleri belli oldu.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 16:55 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 16:55
İSTANBUL İFTAR SAATİ 10 MART 2025 DİYANET İMSAKİYE|| İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? 2025 Ramazan imsakiye iftar ve sahur vakti

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için İstanbul'da Ramazan ayı imsakiye saatlerini açıkladı. Oruç tutacak olanlar, sahur vaktiyle niyet ederek oruçlarını başlatacak ve sabah namazına kadar süren ibadetlerini yerine getirecekler. Akşam ezanıyla birlikte ise iftar saati girecek. Peki, İstanbul'da oruç saati ne zaman? İşte 2025 yılı İstanbul imsakiyesi...

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İstanbul'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır.

10 Mart İstanbul iftar vakti: 19:12

2025 İSTANBUL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da iftar saatleri, 2025 Ramazan imsakiyesine göre Diyanet tarafından belirlenmiştir. Oruç tutan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açabilecekler.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

↪ 2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

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