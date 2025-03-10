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Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Özlem Vural Gürzel seçildi

"İhaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine CHP'li meclis üyesi Özlem Vural Gürzel seçildi.

AA AA
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 16:35
Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine CHP’li Özlem Vural Gürzel seçildi

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Beykoz Belediyesi Meclisi, Meclis Başkanvekili Taner Aksu'nun başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, belediye başkan vekili seçimi için CHP'li Meclis Üyesi Özlem Vural Gürzel ve AK Parti'li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu aday gösterildi.

Seçimin ilk turunda Gürzel 18, Hasanoğlu ise 13 oy aldı. 31 Meclis üyesinin oy kullandığı seçimde ikinci turunda da sonuç değişmedi.

Belediye Meclisi (DHA)Belediye Meclisi (DHA)

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda yine 18 oy alan Gürzel, Beykoz Belediye Başkan Vekili seçildi.

Seçimin ardından Meclis üyeleriyle tokalaşan ve tebrikleri kabul eden Gürzel, yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmekten büyük onur ve sorumluluk duyduğunu söyledi.

Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Özlem Vural Gürzel seçildi. (DHA)Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Özlem Vural Gürzel seçildi. (DHA)

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Gürzel, "Ben Meclis'in takdiriyle ne yazık ki haksız bir biçimde tutulan Alaattin Köseler başkanımıza vekalet görevine seçildim." diyerek ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklanan CHP'li Alaattin Köseler'in izinden gideceğini söyledi.

Toplantıyı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.

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