İzmir Körfezi’ni yosun tuttu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Sıcaklık ve besin elementleri artınca çok daha büyük verimlilik yaşarız ama besin değerleri bu kadar çok artınca da maalesef ters tepki yapar. Hala iç derelerden buraya müthiş bir kirlilik akıyor. Ocak ayında biraz sıcaklık arttı ve 2 defa art arda patlama yaşandı. Buradaki deniz marulunun tek olayı özellikle fabrikalardan kirli suyun gelmesidir" ifadelerine yer verdi.

İzmir Körfezi'ni yosun sardı (AA)

"ARITMA ÇALIŞTIRILDIĞINDA DENİZDE MÜTHİŞ MAVİLİK GÖRÜLDÜ"

Fabrikalardan arıtılmadan gelen suların önüne geçilmesini ve yeniden arıtılma yapılmasını aktaran Prof. Dr. Yaşar, son olarak şunları ekledi:

"2002 yılında bütün arıtmalar çalıştırıldı ve denizde müthiş bir mavilik görüldü. Halkapınar'da piknik bile yapıldı. 2007 yılında derelerin altını betonlaştırmaya başladılar. Körfez yeniden kokmaya başladı. Geçtiğimiz sene tüm zamanların en büyük balık ölümleriyle karşı karşıya geldik. Burada yapılması gereken, jeokimyacı ya da biyokimyacılar ile çalışılmak zorunda. Uzmanlarla çalışılmadığı sürece biz bu sıkıntıları daha çok çekeriz."