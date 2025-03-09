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İzmir Körfezi'ni yosun tuttu

CHP’li isimlerin yönettiği İzmir Körfezi’nde deniz yosun tuttu. Deniz yüzeyinin deniz marulu ile kaplanmasıyla birlikte etrafa kötü kokular yayıldı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar “Buradaki deniz marulunun tek olayı özellikle fabrikalardan kirli suyun gelmesidir" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 15:58
İzmir Körfezi’ni yosun tuttu

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İzmir Körfezi'nin Bostanlı sahili tarafında, deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (Ulva lactuca) su yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.

İzmir Körfezi'ni yosun sardı (AA)İzmir Körfezi'ni yosun sardı (AA)

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Sıcaklık ve besin elementleri artınca çok daha büyük verimlilik yaşarız ama besin değerleri bu kadar çok artınca da maalesef ters tepki yapar. Hala iç derelerden buraya müthiş bir kirlilik akıyor. Ocak ayında biraz sıcaklık arttı ve 2 defa art arda patlama yaşandı. Buradaki deniz marulunun tek olayı özellikle fabrikalardan kirli suyun gelmesidir" ifadelerine yer verdi.

İzmir Körfezi'ni yosun sardı (AA)İzmir Körfezi'ni yosun sardı (AA)

"ARITMA ÇALIŞTIRILDIĞINDA DENİZDE MÜTHİŞ MAVİLİK GÖRÜLDÜ"
Fabrikalardan arıtılmadan gelen suların önüne geçilmesini ve yeniden arıtılma yapılmasını aktaran Prof. Dr. Yaşar, son olarak şunları ekledi:
"2002 yılında bütün arıtmalar çalıştırıldı ve denizde müthiş bir mavilik görüldü. Halkapınar'da piknik bile yapıldı. 2007 yılında derelerin altını betonlaştırmaya başladılar. Körfez yeniden kokmaya başladı. Geçtiğimiz sene tüm zamanların en büyük balık ölümleriyle karşı karşıya geldik. Burada yapılması gereken, jeokimyacı ya da biyokimyacılar ile çalışılmak zorunda. Uzmanlarla çalışılmadığı sürece biz bu sıkıntıları daha çok çekeriz."

İzmir Körfezi'ni yosun sardı (AA)İzmir Körfezi'ni yosun sardı (AA)

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Öte yandan bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesine ait yüzer-gezer palet aracı ile deniz yüzeyindeki deniz marullarını temizleme çalışmaları sürüyor.

İzmir Körfezi'ni yosun sardı (AA)İzmir Körfezi'ni yosun sardı (AA)

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