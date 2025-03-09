Bakanlık talana "dur" dedi! CHP'li Muğla Büyükşehir ve Marmaris belediyelerine yazı gitti... "Kaçak oteli yıkın" talimatı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla Marmaris'te kaçak yapılaşmalar nedeniyle mühürlenmesine rağmen Milli Park sınırları içinde devam eden otel tadilatı ve inşaatıyla ilgili CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne yazı göndererek söz konusu yapının imar kanunu kapsamında yıkılması talimatını verdi.



RUHSAT İPTAL EDİLDİ



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği, 2022'de "Sinpaş Kızılbük" isimli turizm tesisine Marmaris Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatlarının iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesinde davası açtı.

Muğla ve Marmaris belediyelerine 'kaçak oteli yıkın' talimatı (DHA)





19 Kasım 2024'te sonuçlanan davada inşaat ruhsatlarının tamamı için iptal kararı verildi. Mahkeme kararı sonrası 9 Aralık 2024'te Marmaris Belediyesi davaya konu olan inşaat ruhsatları üzerinden verilen tadilat ruhsatlarını da iptal etti. Kararın ardından kaçak (ruhsatsız) duruma düşen inşaatlar 11 Aralık 2024'te belediye ekiplerince mühürlendi. MÜHRE RAĞMEN İNŞAAT DEVAM ETTİ!



Muğla Valiliğine 27 Ocak'ta 3 bin 600 kişinin imzasıyla tesiste inşaatların devam ettiğine dair şikayet dilekçesi sunuldu. İnşaata ait ana yapının 35 yıllık ve depreme dayanıksız olduğu da belirtilen dilekçede, inşaatın durdurulması istendi. Muğla Valiliği de durumu 4 Şubat'ta Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirerek konunun araştırılmasını talep etti.