"Dünya sussa Türkiye susmayacaktır" | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gazzeli ailelerle aynı sofrada! İftar programında net mesajlar

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da ʺGazze İçin El Eleʺ iftar programında konuştu. (AA)

Konya'nın, iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırsever insanlarıyla Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Bizler, tüm insanlığın selametini gözeten, üç kıtaya adaletle hükmetmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de medeniyet müktesebatımızın bir gereği olarak hak ve adaletin, mazlumun ve mağdurun sığınağı olmaktan asla geri durmadık, durmayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, küresel sistemin adaletsizlikleri karşısında her zaman hakkın ve adaletin savunucusu olmaya devam edeceğini söyleyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Somali'de açlığa mahkum edilenlerin yanında biz vardık. Suriye'de Esed zulmüne uğrayan mazlumların yanında biz vardık. İşgal altındaki Karabağ, bağımsızlıkla taçlanırken de yine biz vardık. Bugün de Filistin'de, Gazze'de, bu insanlık dışı soykırımın karşısında dimdik duran yine aziz milletimizdir, Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti'dir."