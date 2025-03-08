Bakan Yerlikaya'dan başıboş köpek sorunu ile ilgili belediyelere net mesaj: "Ya toplanacak ya da yasayı uygulayacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Belelediyeler ya köpekleri toplayacak ya da yasayı uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Konya'daki bu acı olayda olduğu gibi daha önce pek çok şehirde bakanlık olarak şunu yaptık o gün müfettiş gönderdik. Bugün Konya'ya yaptığımız gibi. Onlara şunu söyledik, gidin buralara bakın bakanlık olarak belirlediğimiz kurallara uyuyor mu dedim.Benim evimde 3 tane kedim var, biz de hayvanları seviyoruz. Hepsinde çip var. Sokak hayvanları kanunu uygulamamız lazım. Can güvenliği toplantısı yapıyoruz.

Bundan sonra bütün vatandaşlarımıza söz veriyorum. 31 Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 50 şehrimizde de vatandaşlarımızın bizden istediği kanunların uygulanması için gerekenleri yapacağız. Sokak hayvanı, onların bizim bu insani ve vicdani duruşumuzla uygulamamız lazım.

İçişleri Bakanı olarak il, ilçe belediyelerimiz ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacaklar ya da ben hukuki olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım ki bir daha 2 yaşındaki Rana'mız gibi çocuklarımız toprağa gitmesin.