Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde! Öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı

TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliği ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı , Hasan Kalyoncu Üniversitesi 'nde (HKÜ) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı. Büyük ilgi gören etkinlikte Gezeravcı, Türkiye'nin uzay çalışmaları, gelecekteki projeler ve kendi uzay macerası hakkında önemli bilgiler verdi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

"TEKNOLOJİYE VE ARAŞTIRMAYA DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Programın açılışında konuşan ve Alper Gezeravcı'nın, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonunu öğrencilerle paylaşmasının büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: "Bizler, tarihte havacılık ve uzay alanında büyük hayaller kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demirağ'a, Selçuk Bayraktar gibi vizyoner mühendislerden, bugün semalarımızda süzülen KAAN, ANKA, Bayraktar KIZILELMA gibi projelere kadar uzanan bu yolculuk, geleceğe olan inancımızın bir göstergesidir. Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzaya çıkan Sayın Alper Gezeravcı, "Bu sadece bir başlangıç" diyerek, gelecek nesillerin önünü açmıştır.

Artık biliyoruz ki, Türk gençleri için uzay bir hayal değil, bilimsel çalışmalarla ulaşılabilir bir hedef haline gelmiştir. Üniversite olarak, ülkemizin havacılık ve uzay alanındaki hedeflerine katkı sunmak için önemli adımlar atmaktayız. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz, Eylül 2022'de ilk öğrencilerini kabul ederek eğitim hayatına başlamış, geleceğin havacılık, uzay ve savunma sanayi mühendislerini yetiştirme misyonuyla yola çıkmıştır.

TUSAŞ, TEI ve savunma sanayi kuruluşlarıyla yaptığımız projeler, öğrencilerimizin gerçek Ar-Ge süreçlerinde yer almasını sağlıyor. Türkiye'nin uzaydaki yerini sağlamlaştırmak için, bilime, teknolojiye ve araştırmaya daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.