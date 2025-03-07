PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde! Öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı. Büyük ilgi gören etkinlikte Gezeravcı, Türkiye’nin uzay çalışmaları ve gelecek projeleri hakkında önemli bilgiler verdi. Gezeravcı, zay İstasyonu’nda 14 gün boyunca gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyin, Türkiye’nin uzay araştırmalarına katkı sağladığını vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 21:35 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 22:05
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde! Öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliği ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı. Büyük ilgi gören etkinlikte Gezeravcı, Türkiye'nin uzay çalışmaları, gelecekteki projeler ve kendi uzay macerası hakkında önemli bilgiler verdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı öğrencilerle bir araya geldi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

"TEKNOLOJİYE VE ARAŞTIRMAYA DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Programın açılışında konuşan ve Alper Gezeravcı'nın, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonunu öğrencilerle paylaşmasının büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: "Bizler, tarihte havacılık ve uzay alanında büyük hayaller kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demirağ'a, Selçuk Bayraktar gibi vizyoner mühendislerden, bugün semalarımızda süzülen KAAN, ANKA, Bayraktar KIZILELMA gibi projelere kadar uzanan bu yolculuk, geleceğe olan inancımızın bir göstergesidir. Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzaya çıkan Sayın Alper Gezeravcı, "Bu sadece bir başlangıç" diyerek, gelecek nesillerin önünü açmıştır.

Artık biliyoruz ki, Türk gençleri için uzay bir hayal değil, bilimsel çalışmalarla ulaşılabilir bir hedef haline gelmiştir. Üniversite olarak, ülkemizin havacılık ve uzay alanındaki hedeflerine katkı sunmak için önemli adımlar atmaktayız. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz, Eylül 2022'de ilk öğrencilerini kabul ederek eğitim hayatına başlamış, geleceğin havacılık, uzay ve savunma sanayi mühendislerini yetiştirme misyonuyla yola çıkmıştır.

TUSAŞ, TEI ve savunma sanayi kuruluşlarıyla yaptığımız projeler, öğrencilerimizin gerçek Ar-Ge süreçlerinde yer almasını sağlıyor. Türkiye'nin uzaydaki yerini sağlamlaştırmak için, bilime, teknolojiye ve araştırmaya daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Alper Gezeravcı, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda, ülkemizin milli teknoloji hamlesi ile uzay araştırmalarında geldiği noktadan bahseden Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay yolculuğu, genç nesillere ilham vermek ve onları özgüvenle donatmak için planlandı. Bugün burada bulunan öğrenciler, bu sürecin asıl sahipleridir. Bu sadece bir başlangıç; önümüzde daha büyük hedefler var. Korkmadan hayal edin, cesur olun ve asla vazgeçmeyin! Biz aslında uzaya yabancı bir ülke değildik. Tarihimizde; Fergani, Ali Kuşçu, Cezeri gibi uzay tarihine aslında damgasını vuran birçok büyüğümüz, tarihimize iz bırakan ecdadımızın içerisinde nice değerli isimlerimiz bulunmaktadır. Ancak geçen zaman içerisinde biz bu idraktan bir miktar uzaklaşmış vaziyetteydik. 1984 yılında TÜBİTAK Uzay'ın kurulmasından bugüne kadar geçen 41 yıllık dönemin içerisinde ismi geçen uydu çalışmalarıyla tecrübe kazanmış bir ülkeydik" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

UZAY YOLCULUĞU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Gezeravcı, uzay misyonu sırasında gerçekleştirdiği bilimsel deneyler hakkında da bilgi verdi. Türkiye'nin ilk astronotu olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilimsel deneylere imza attığını belirten Gezeravcı, bu deneylerin uzay ortamında biyoloji, fizik ve malzeme bilimi gibi alanlarda önemli veriler sağladığını ifade etti. Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyin, Türkiye'nin uzay araştırmalarına katkı sağladığını vurguladı.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT, Ay Araştırma Programı (AYAP-1), Uzaya Erişim ve Uzay Limanı Projesi, Türk astronot seçim süresi ile alçak basınç eğitimleri, santrifüj eğitimleri, ISS eğitimleri, SapceX eğitimleri, fırlatma ve iniş eğitimleri, modül ve deney ekipmanları, hayatta kalma eğitimi, JAXA eğitimleri, ESA eğitimlerinden oluşan astronot eğitimlerini anlattı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

GELENEKSELLEŞEN OYUN GELİŞTİRME MARATONU'NUN TEMASINI AÇIKLADI

HKÜ, oyun ve yazılım sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve çevik yazılımcılar yetiştirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği oyun geliştirme maratonu'nun bu yılki temasını açıkladı. Ramazan ayında gerçekleştirilecek Ramajam 2025'in teması, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından "Uzay" olarak duyuruldu.

HKÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi SP+distoni tanılı Mert Can Altun, yapay zeka ile oluşturduğu eserini, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya takdim etti.

Karşılıklı plaket takdimi ile sona eren program akabinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'yi makamında ziyaret etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan esnaflarla iftarda önemli açıklamalar! Kredi desteğinde limitler yükseldi
Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?
Binance
Başkan Erdoğan mezun astsubaylara seslendi: Ordumuz yeni bir güç kaynağı elde etti
Trump’tan Rusya’yı hedef aldı: Ateşkes olana kadar yaptırım düşünüyorum
Türkiye’nin ilham veren güçlü kadınları Turkuvaz Medya’da bir araya geldi
Başkan Erdoğan’dan Avrupa Birliğine çağrı: Hedefimiz tam üyelik! | Avrupa’nın güvenliği Türkiye ile planlanmalı
Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu! Otopsi ne zaman açıklanacak?
TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a bir dava bir soruşturma!
Trump Trudeau’yu resmen ağlattı! Kanada Başbakanı küfür kıyamet konuşmadan sonra gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan’ın Türkiye’si Avrupa’nın vazgeçilmezi! Le Monde yazdı: Masada tek bir ülkeye ihtiyaç var
CHP’de Adnan Beker krizi büyüyor! Özgür Özel’den kendisini yalanlayan Mansur Yavaş’a yanıt: 6 ay önce Adnan gelebilir dedi
Trump’tan İran’ın dini lideri Hamaney’e nükleer mektup
CHP-DEM’li Ahmet Özer’in terör iddianamesi kabul edildi! Gizli tanık ifadesinde ne dedi?
Vedat Milor ve Kent Lokantası gerçeği... Ticaret Bakanlığı neden inceleme başlattı? Açıklama geldi
Lazkiye’deki devrik rejim unsurlarına operasyon: Diktatör Esad’ın katil komutanı yakalandı
Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig
CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli’deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi
Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi
Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı