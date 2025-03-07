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Bugün iftar saat kaçta, akşam ezan vakti saati - İftar açmaya kaç dakika var?

İftar açmaya kaç dakika var? Sorusu merak ediliyor. Ramazan'ın 6. iftarına geri sayım başladı! Oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman, akşam ezanının okunacağı saati merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi, şehir şehir iftar ve sahur vakitlerini duyurdu. Peki, 7 Mart 2025 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de iftar saati kaçta? İşte il il iftar vakitleri ve günün imsakiyesi…

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 14:22 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 14:24
Bugün iftar saat kaçta, akşam ezan vakti saati - İftar açmaya kaç dakika var?

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Mübarek Ramazan ayının 6. iftarı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan imsakiyesini paylaşmıştı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün iftar saat kaçta? İşte 7 Mart tarihli iftar vakitleriyle il il Ramazan imsakiyesi…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

7 Mart 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı iftar vakitlerine göre;

İstanbul'da iftar vakti 19.08

Ankara'da iftar vakti 18.53

İzmir'de iftar vakti 19.17

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