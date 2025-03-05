Soykırımcı Netanyahu Rusya ve ABD’den yardım istedi!

İsrail basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir" ifadelerine yer verdi. Ankara'nın bölgede 3 üs kuracağını iddia etti.



Bunun üzerine paniğe kapılan soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Bize yardım edin, Türkiye bölgede üs'lenmesin" diyerek ABD'den yardım istediği öğrenildi. Ayrıca Netanyahu'nun, Türkiye korkusuyla askeri sekreteri Roman Goffman'ı Rusya'ya gönderdiği de bildirildi. Haberde "İsrail aslında açıkça taraf seçiyor; Ruslar'ı Türkler'e tercih ediyor" ifadelerine yer verildi.

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