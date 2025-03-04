İş insanı İnan Kıraç'a "akıl sağlığı yerinde değil" denildi: Banka hesapları ve hisselerine şerh konuldu!

İş insanı İnan Kıraç (87) 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya (75) ile evlenmişti. Kıraç'ın (87) kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne evliliğin iptali için başvuruda bulundu.



İpek Kıraç evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Mahkeme bunun üzerine, 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.



ADLİ TIP'TA 2.5 SAAT

5 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'nda bulunması için tarih verilen Kıraç, mahkemeye mazeret dilekçesi sundu. Bunun üzerine mahkeme İnan Kıraç'ın 26 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na gitmesine karar verdi. Kıraç avukatı eşliğinde heyet karşısına çıktı.



MAHKEME KARARI

Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayenenin ardından Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin İnan Kıraç'a geçici vasi olarak atandı. Kıraç'a ait taşınırlar, banka hesapları ve hisselerine şerh konuldu.



Adli Tıp Kurumu raporuna göre melekeleri yerinde olmayan İnan Kıraç'a fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle iki avukat geçici vasi atandı. Taşınırlar, banka hesapları ve hisselerine şerh konuldu.



FİİLİ EHLİYET NEDİR? KİŞİNİN

ayırt etme gücünün varlığından söz edebilmek için kişi yapmış olduğu eylem ve işlemlerinin önemini ve sonuçlarını kavrayabilecek bilince ve iradeye sahip olmalıdır. Aynı şekilde iyiyle kötüyü, yararlı ve zararlıyı birbirinden ayırt edebilecek zihni kabiliyette olmalıdır.

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