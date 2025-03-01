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Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal Vestel'de Ramazan tebriğini yasakladı! Soruşturma başlatıldı

Müslümanlar on bir ayın sultanı Ramazan ayına girmenin heyecanını yaşarken Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil." maili sosyal medyada tepkileri neden oldu. Ramazan'ı kutlamayı yasaklayan Zorlu Holding CEO'sunun yönetimindeki Vestel'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamaları yaptığı ortaya çıktı. Vatandaşlar markaya karşı boykot kampanyası başlatırken İstanbul Cumuriyet Başsavcılığı da Cem Köksal hakkında re’sen soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 01:46 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 16:54
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı! Soruşturma başlatıldı

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Müslümanlar on bir ayın sultanı Ramazan ayına girmenin heyecanını yaşarken sosyal medyada yayınlanan bir mail milyonların tepkisini çekti.

Vestel CEO'su Ergün Güler, bir tebrik mesajı paylaşarak Ramazan ayını tebrik etti.

Zorlu Holding CEO'su Ramazan tebriğinden rahatsız oldu

VESTEL CEO'su Ergün Güler'in maili (Sosyal medya)VESTEL CEO'su Ergün Güler'in maili (Sosyal medya)

VESTEL CEO'SU RAMAZAN TEBRİĞİ YAYIMLADI

Ergün Güler Ramazan tebriği mesajında şunları ifade etti:

"Değerli Ailem: Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevide dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği. ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla"

Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal (Sosyal medya)Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal (Sosyal medya)

Ancak yıllarca yerli ve milli bir marka olmanın reklamını yapan Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise, Güler'in paylaşımına beklenmedik bir tepki verdi. Bütün şirket çalışanlarının göreceği şekilde maile cevap veren Köksal, "Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil." ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal'ın attığı mail (Sosyal medya)Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal'ın attığı mail (Sosyal medya)

Ramazan Bayramı'nı Şeker Bayramı olarak adlandırarak ideolojik bir saplantı içine düştüğü belli olan Köksal skandal ifadelerle Ergün ve İslam dini üzerinden kurumsallık dersi vermeye çalıştı. Köksal, mailinde şu ifadeleri kullandı:

"Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

Vestel'in Noel kutlaması (Sosyal medya)Vestel'in Noel kutlaması (Sosyal medya)

Yaşanan skandala vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken Ramazan'ı kutlamayı yasaklayan Zorlu Holding CEO'sunun yönetimindeki Vestel'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamaları yaptığı ortaya çıktı.

Vestel'in Noel kutlaması (Sosyal medya)Vestel'in Noel kutlaması (Sosyal medya)

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Vestel'in Cadılar Bayramı kutlaması (Sosyal medya)Vestel'in Cadılar Bayramı kutlaması (Sosyal medya)

BOYKOT ÇAĞRISI

Mail rezaletinin ortaya çıkmasının ardından Vestel için boykot çağrıları yapıldı.

Vestel'in Noel kutlaması (Sosyal medya)Vestel'in Noel kutlaması (Sosyal medya)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

LONDRA'NIN ÜNLÜ COVENTRY CADDESİ 3'ÜNCÜ KEZ RAMAZAN İÇİN SÜSLENDİ

Zorlu Holding'te bunlar yaşanırken İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Piccadilly Circus ile Leicester Meydanı arasındaki ünlü Coventry Caddesi, 3'üncü defa ramazana özel ışıklandırıldı.

Kentin merkezi kabul edilen Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, üçüncü kez ramazan ayı için süslendi.

Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

Caddede ramazan ışıklandırmaları yakılmadan önce Londralı çocuklar kandillerle ramazan geçit töreni yaptı. Geçit, okullarda düzenlenen "Ramazan Kandilleri" projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Londra'nın ünlü Coventry Caddesi 3'üncü kez ramazan için süslendi. (AA)Londra'nın ünlü Coventry Caddesi 3'üncü kez ramazan için süslendi. (AA)

Ramazan aydınlatmalarının açılış düğmesine ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bastı. Khan burada yaptığı konuşmada, Londra'nın çeşitliliklere gösterdiği saygıyla, nefretin her türlüsüne karşı durduğu gibi umut ışığını da temsil ettiğini anlattı.

Londra'nın Batı ülkelerinde ramazan süslemelerinin yapıldığı ilk kent olduğunu hatırlatan Khan, "İslamofobi, antisemitizm ve nefretin her türlüsünün panzehiri bu ışıklardır." dedi.

Londra'nın ünlü Coventry Caddesi 3'üncü kez ramazan için süslendi. (EPA)Londra'nın ünlü Coventry Caddesi 3'üncü kez ramazan için süslendi. (EPA)

Khan, bu ramazanda herkesin Gazze, Sudan ve Ukrayna'da yaşanan kötü günleri hatırlamasını istedi.

Ramazan ışıkları, 29 Mart'a kadar Coventry Caddesi'ni aydınlatacak. Yaklaşık 31 bin led ışık kullanılarak hazırlanan ramazan aydınlatmaları her akşam 17.00 ile 01.00 saatleri arasında yanacak.

Cadde ilk kez 2023 yılında süslenmişti.

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