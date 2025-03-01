CHP'de yeni kriz: Ön seçim! Adaylıkla “zırh” arayan Ekrem İmamoğlu’nun “katılım” korkusu...

CHP'de krizler bitmek bilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun tek aday olarak gireceği ön seçim, parti içinde yeni bir gerilime neden oldu.

KATILIMI ARTIRMAK İÇİN HEDİYE VE ETKİNLİK PLANLARI

CHP yönetimi, tek adaylı bir seçimde parti üyelerinin sandığa gitme motivasyonunun düşük olacağını öngörerek harekete geçti. Sabah 09.00'da başlayıp 17.00'de bitmesi planlanan seçim süresinin, katılımı artırmak için iftar sonrasına kadar uzatılabileceği belirtiliyor. Sabah'taki habere göre, oy kullanmaya gelen üyelere sembolik "hediyeler" dağıtılması gibi öneriler de masaya yatırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, il başkanları, il belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il kadın kolları başkanları ve il gençlik kolları başkanları ile buluştu (Fotoğraf: AA)

İMAMOĞLU PANİKTE

Sandığa gitme oranının düşeceğinden endişe eden CHP yönetimi, milletvekillerine de çağrı yaparak sürece destek olmalarını istedi. CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve vekillerle yaptığı basına kapalı toplantıda, "Bu mücadele önemli bir mücadele. O nedenle sizin desteğiniz çok önemli. Bu önseçim, sembolik bir seçim değil. Bulunduğunuz yerde katılımı yükseltmek için örgütle işbirliği çok önemli" ifadelerini kullandı.