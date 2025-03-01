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CHP'de yeni kriz: Ön seçim! Adaylıkla “zırh” arayan Ekrem İmamoğlu’nun “katılım” korkusu...

CHP’de ön seçim tartışmaları yeni bir krize dönüştü. Tek aday olarak girecek Ekrem İmamoğlu’nun, düşük katılım nedeniyle seçim sürecinin sembolik bir oylamaya dönüşeceğinden endişe ettiği belirtiliyor. Parti yönetimi, 23 Mart'ta yapılacak oylamaya ilgiyi artırmak için 17.00'de sona erecek oylamanın süresinin iftar sonrasına uzatılması ve teşvik amaçlı "hediyeler" dağıtılması gibi önerileri masaya yatırdı. Ancak kulislerde asıl meselenin, İmamoğlu’nun hakkında devam eden soruşturmalar ve siyasi yasak davası olduğu konuşuluyor. Mansur Yavaş'ın "buradayım" mesajlarına karşı erken adaylık ilanıyla kendisini "koruma zırhı" altına almak isteyen İmamoğlu’nun, CHP içinde desteği artırmak için milletvekillerinden de yardım istediği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 11:53 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 12:18
CHP’de yeni kriz: Ön seçim! Adaylıkla zırh arayan Ekrem İmamoğlu’nun katılım korkusu...

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CHP'de krizler bitmek bilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak gireceği ön seçim, parti içinde yeni bir gerilime neden oldu.

23 Mart'ta yapılacak oylamaya katılımın düşük kalacağı endişesi, genel merkezin tüm imkanları seferber etmesine yol açtı.

Partiye yakın kaynaklar, "Katılım yüzde 30'u bile aşmaz" diyerek sürecin büyük bir fiyaskoya dönüşebileceğini belirtiyor.

KATILIMI ARTIRMAK İÇİN HEDİYE VE ETKİNLİK PLANLARI
CHP yönetimi, tek adaylı bir seçimde parti üyelerinin sandığa gitme motivasyonunun düşük olacağını öngörerek harekete geçti. Sabah 09.00'da başlayıp 17.00'de bitmesi planlanan seçim süresinin, katılımı artırmak için iftar sonrasına kadar uzatılabileceği belirtiliyor. Sabah'taki habere göre, oy kullanmaya gelen üyelere sembolik "hediyeler" dağıtılması gibi öneriler de masaya yatırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, il başkanları, il belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il kadın kolları başkanları ve il gençlik kolları başkanları ile buluştu (Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, il başkanları, il belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il kadın kolları başkanları ve il gençlik kolları başkanları ile buluştu (Fotoğraf: AA)

İMAMOĞLU PANİKTE
Sandığa gitme oranının düşeceğinden endişe eden CHP yönetimi, milletvekillerine de çağrı yaparak sürece destek olmalarını istedi. CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve vekillerle yaptığı basına kapalı toplantıda, "Bu mücadele önemli bir mücadele. O nedenle sizin desteğiniz çok önemli. Bu önseçim, sembolik bir seçim değil. Bulunduğunuz yerde katılımı yükseltmek için örgütle işbirliği çok önemli" ifadelerini kullandı.

ERKEN ADAYLIKLA "KORUMA ZIRHI" PEŞİNDE
Siyaset kulislerinde ise CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3,5 yıl varken neden bir ön seçime gittiği sorgulanıyor. Bunun arkasında ise İstanbul'un ilçe belediyelerinde süren yolsuzluk, rüşvet ve terör iddiaları ile ilgili soruşturmaların olduğu konuşuluyor.

İmamoğlu'nun adaylığını ilan ederek hakkındaki siyasi yasak davası, İBB iştiraklerindeki usulsüzlük iddiaları ve belediye bürokratlarına yönelik operasyonlar nedeniyle kendisini siyasi bir "koruma zırhı" altına almak istediği öne sürülüyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde kullanılacak oy pusulaları basılmaya başladı. Pusulada, seçimde tek aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde kullanılacak oy pusulaları basılmaya başladı. Pusulada, seçimde tek aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

MANSUR YAVAŞ BEKLEMEDE
Ön seçime karşı çıkmasına rağmen engelleyemen Mansur Yavaş seçime girmese de adaylıktan vazgeçmedi. Ekrem İmamoğlu yol haritasını açıkladığı toplantıya katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aynı saatlerde katıldığı başka bir etkinliğinden ardından kameralar karşısına geçerek adaylık mesajı verdi.

Mansur YavaşMansur Yavaş

Yavaş, "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" diyerek İmamoğlu ve Özel'e "Buradayım" mesajı gönderdi.

EN BÜYÜK KOZU ANKETLER
Özel ve İmamoğlu ile katıldığı 3'lü toplantıda "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." çıkışını yapan Yavaş'ın İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" diyerek şart koştuğu da biliniyor. Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de ilerleyen süreçte "anketler" üzerinden bir hamle yapacak.

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