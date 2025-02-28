Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı!

"Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

Ramazan Bayramı'nı Şeker Bayramı olarak adlandırarak ideolojik bir saplantı içine düştüğü belli olan Köksal skandal ifadelerle Ergün ve İslam dini üzerinden kurumsallık dersi vermeye çalıştı. Köksal, mailinde şu ifadeleri kullandı:

Kentin merkezi kabul edilen Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, üçüncü kez ramazan ayı için süslendi.

LONDRA'NIN ÜNLÜ COVENTRY CADDESİ 3'ÜNCÜ KEZ RAMAZAN İÇİN SÜSLENDİ Türkiye'de bunlar yaşanırken İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Piccadilly Circus ile Leicester Meydanı arasındaki ünlü Coventry Caddesi, 3'üncü defa ramazana özel ışıklandırıldı.

Yaşanan skandala vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken Ramazan'ı kutlamayı yasaklayan Zorlu Holding CEO'sunun yönetimindeki Vestel 'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamaları yaptığı ortaya çıktı.

Londra'nın ünlü Coventry Caddesi 3'üncü kez ramazan için süslendi. (AA)

Ramazan aydınlatmalarının açılış düğmesine ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bastı. Khan burada yaptığı konuşmada, Londra'nın çeşitliliklere gösterdiği saygıyla, nefretin her türlüsüne karşı durduğu gibi umut ışığını da temsil ettiğini anlattı.

Londra'nın Batı ülkelerinde ramazan süslemelerinin yapıldığı ilk kent olduğunu hatırlatan Khan, "İslamofobi, antisemitizm ve nefretin her türlüsünün panzehiri bu ışıklardır." dedi.