Özel TSK’dan atılan teğmenler için Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlarını hedef gösterdi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası TSK'dan atılmalarıyla ilgili Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlarını hedef gösterdi. "Günü gelince hesabını sormak üzere isminizi bir tarafa not ediyorum" dedi.



Bu skandal sözlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Başkomutan" olarak büyük tepki gösterdi. Özel'e "Ayağını denk al, haddini bileceksin" dedi. MSB ise "Kuvvet komutanlarımızın şahsını ve genel olarak MSB'yi hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" diyerek tehdidin mahkemeye taşınacağını kaydetti.

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