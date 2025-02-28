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İzmir'de oruç tutacaklar için sahur ve iftar vakitleri açıklandı. 2025 yılı imsakiye takvimine göre, sahurda niyet eden vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak. Peki, İzmir'de sahur vakti saat kaçta? İşte ezan vakitleri.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) İZMİR'DE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? ↪ İzmir'de Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:16'dir. İzmir'de sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır. Güncel İzmir imsakiye bilgisi için aşağıdaki linke tıklayınız. 2025 İZMİR İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ