İzmir'de oruç tutacaklar için sahur ve iftar vakitleri açıklandı. 2025 yılı imsakiye takvimine göre, sahurda niyet eden vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak. Peki, İzmir'de sahur vakti saat kaçta? İşte ezan vakitleri.
İzmir'de oruç tutacaklar için sahur ve iftar vakitleri açıklandı. 2025 yılı imsakiye takvimine göre, sahurda niyet eden vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak. Peki, İzmir'de sahur vakti saat kaçta? İşte ezan vakitleri.
İZMİR'DE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
↪ İzmir'de Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:16'dir.
İzmir'de sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır. Güncel İzmir imsakiye bilgisi için aşağıdaki linke tıklayınız.
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İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
↪ İzmir'de Ramazan ayının ilk iftar vakti 19:11'de gerçekleşecek.
İzmir'de iftar vakti, 2025 Ramazan imsakiyesine göre belirlenmiş olup, akşam ezanı ile birlikte oruç açılacaktır. Oruç tutanlar, gün boyunca niyetli kaldıktan sonra, iftar saati geldiğinde ibadetlerini tamamlayabilecekler. Günlük imsakiye saatleri ve detaylı bilgiler için takvim.com.tr adresinden takip edilebilir. Güncel Ramazan haberi için aşağıdaki linke tıklayınız.