BURSA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Bursa iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

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Bursa'da Ramazan ayı boyunca sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç tutacak vatandaşlar, sahurda niyet ederek gün boyu ibadetlerini sürdürecek ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacak. Peki Bursa'da iftar saati ve teravih namazı saat kaçta? İşte detaylı imsakiye bilgileri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) BURSA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? Bursa'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır. 2025 BURSA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ