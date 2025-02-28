ABD Başkanı Trump'tan Zelenskiy'e tepki: "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz"

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AFP)

İkili arasındaki görüşmede tansiyon artarken, Trump, Zelenskiy'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AFP)

Zelenskiy'i adeta azarlayan Trump, "Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Şu anda kartların yok. Minnettar olmalısınız. Bu şekilde iş yapmak çok zor olacak. Yeterli askeriniz yok. Ateşkes isteyip istemediğimi bize söyleyemezsiniz. Ya bir anlaşma yaparsın ya da biz gideriz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AFP)

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'nın ABD hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu söyledi.