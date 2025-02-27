SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İddianame kabul edildi! Başsavcıyı tehdit edip bilirkişiyi hedef gösteren Ekrem İmamoğlu 12 Haziran'dan hakim karşısına çıkacak

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak'ta Saraçhane'de bulunan başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi hedef alan sözleri nedeniyle hazırlanan iddianame tamamlandı. "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan düzenlenen ve 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası içeren iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İmamoğlu 12 Haziran'dan hakim karşısına çıkacak!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:51
İddianame kabul edildi! Başsavcıyı tehdit edip bilirkişiyi hedef gösteren Ekrem İmamoğlu 12 Haziran’dan hakim karşısına çıkacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son günlerde yargıya parmak sallayarak üzerindeki diploma ve kurultay şaibelerini atmak isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı.

Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı hedef gösteren İmamoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle de dava açıldığına atıf yapılan iddianamede, her iki olay bir arada değerlendirildiğinde İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve basını kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı kaydedildi.

12 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianamenin değerlendirmesini tamamladı.

İddianameyi kabul edip tensip zaptı düzenleyen mahkeme, İmamoğlu'nun 12 Haziran'da hakim karşısına çıkmasına karar verdi.


Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebiBaşsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi


Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmralı’ya heyet gitti İstanbul’da çağrı bekleniyor! Öcalan PKK ve bileşenlerini lağvedecek mi? Suriye ve IKBY’de ekranlar kuruldu
Barış masasını kuruyoruz: ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüşüyor | Başkan Erdoğan işaret etmişti: İdeal ev sahibiyiz
Binance
Fenerbahçe’nin Gaziantep FK maçı ilk 11’i belli oldu
Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı
Fenerbahçe’den İtalya çıkarması! Mourinho transfer için kararını verdi
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
İmamoğlu’nun Ankara’daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş’tan ön seçim resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde
Trump Bizi becermek için kuruldu dedi AB’ye vergi getirdi! Gerilim arttı Rubio-Kallas görüşmesi iptal
Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?
MSB’den komutanları tehdit eden Özgür Özel’e tepki: Yasal haklar kullanılacak
Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran’ın katili bulundu mu? Cenaze töreni düzenleyip helva kavurdular iddiası şoke etti! Müge Anlı CD’ye ulaştı
Başakşehir’de İETT otobüsü yangını: Araç hurdaya döndü
Bilge lider Necmettin Erbakan hayır dualarıyla anılıyor! Başkan Erdoğan’dan mesaj... Son röportajında Tayyip evladım sevgim baki dedi
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı! İmamoğlu’nun yalanı çürüdü
ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…
Narin’in katili kim? Hediye Güran aylar sonra konuştu! Eren ile ifadeleri tutarlı mı? Dikkat çeken detay
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde!Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...