İddianame kabul edildi! Başsavcıyı tehdit edip bilirkişiyi hedef gösteren Ekrem İmamoğlu 12 Haziran’dan hakim karşısına çıkacak

Son günlerde yargıya parmak sallayarak üzerindeki diploma ve kurultay şaibelerini atmak isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı.



Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı hedef gösteren İmamoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle de dava açıldığına atıf yapılan iddianamede, her iki olay bir arada değerlendirildiğinde İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve basını kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı kaydedildi.



12 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR



İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianamenin değerlendirmesini tamamladı.



İddianameyi kabul edip tensip zaptı düzenleyen mahkeme, İmamoğlu'nun 12 Haziran'da hakim karşısına çıkmasına karar verdi.









