Reyhanlı saldırısının üç faili de bir bir ele geçirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili Temir Dükancı'nın patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesini sağladığını belirledi.



Suriye istihbaratına da çalışan Dükancı'nın, Lübnan'a kaçmayı planladığı öğrenildi. Burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi. Turuncu kategoride yer alan Dükancı, MİT'in saha ajanları tarafından Suriye-Lübnan sınırında sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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