İstanbul’da bebekken 2 bileziğe satılan Sefa biyolojik ailesini arıyor!

İstanbul Kartal'da 21 yıl önce bir hastanede dünyaya gelen Sefa Ünal, iddiaya göre doğumdan bir hafta sonra, Gül H. ve Barış H. tarafından biyolojik annesinden rızasıyla başka bir aileye evlatlık verilmek üzere alındı. Sefa, iki bilezik karşılığında çocuğu olmayan Döndü-Mülazım Ünal çiftine verildi.



Çift, bebeği evde dünyaya geldiğini söyleyip, hastane raporu olmadan nüfuslarına kaydettirdi. Kendisini evlatlık alan ailesiyle büyüyen Sefa Ünal, lise eğitimini tamamladıktan sonra tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. Ardından da vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti. Askerden dönünce de hayatının şokunu yaşadı.



PROGRAMA KATILDI

Akrabalarından ve yakın çevresinden evlatlık olduğunu öğrendi. Hayatı alt üst olan Sefa, kendisini evlat edinen ailesiyle birlikte biyolojik ailesini aramaya başladı. Televizyon programına katıldı ama sonuç alamadı. Ünal, mutlu bir ailesi olduğunu, ancak 21 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendiğini dile de getirdi.



"DNA TESTİ YAPTIRMAK İSTİYORUM"

Sefa Ünal, çevresindeki bazı kişilerin gerçek annesi ile babasını bildiğini fakat sakladıklarını iddia etti. Ünal, "Bana doğruları söyleyen üvey aileme sordum. Şüphelendikleri iki kişinin olduğunu söylüyorlar. O, iki kişiye bir türlü ulaşamıyoruz. Gerçek ailemi bulmak ve her kim olursa, şüphelendiğim insanlarla DNA testi yaptırmak istiyorum. Şu an çok zor durumdayım. Psikolojim çok kötü durumda. Artık hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor" diyerek dert yandı. Sefa Ünal'ı evlat edinmeleri için aracı olan kişilerle 21 yıl sonra tekrar görüştüğünü söyleyen Döndü Ünal, "Aracı olan kişiler, bana 15 bin lira verirsen , Sefanın gerçek ailesini buluruz dediler" şeklinde konuştu.

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