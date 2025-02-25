13 Avrupalı lider Ukrayna’da

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dahil olmak üzere bir dizi Avrupalı lider, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin üçüncü yıldönümünü anmak ve ülkenin gelecekteki güvenliğini tartışmak için Kiev'e gitti.



Leyen, "Bu hayatta kalma mücadelesinde, tehlikede olan sadece Ukrayna'nın kaderi değil" dedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Estonya Başbakanı Kristen Michal gibi liderler von der Leyen'den kısa bir süre sonra geldi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Kiev'deler.

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