SPK inceleme başlattı Başsavcılık da harekete geçti! Borsa İstanbul’da manipülasyona soruşturma

BIST 100 endeksi , önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti.

Borsa İstanbul. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

SPK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Dikkat çeken sert düşüş sonrası SPK'dan açıklama geldi.

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti: "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."