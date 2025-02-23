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SPK inceleme başlattı Başsavcılık da harekete geçti! Borsa İstanbul’da manipülasyona soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında olağan dışı fiyat hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) inceleme ve raporları doğrultusunda sürecek soruşturma kapsamında manipülasyon iddiaları mercek altına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 19:43 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 19:43
SPK inceleme başlattı Başsavcılık da harekete geçti! Borsa İstanbul’da manipülasyona soruşturma

İÇİNDEKİLER

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    21 Şubat'ta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Borsa İstanbul. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    SERT DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti.

    Borsa İstanbul. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Borsa İstanbul. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    SPK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

    Dikkat çeken sert düşüş sonrası SPK'dan açıklama geldi.

    SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti: "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)
    BAŞSAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti.

    Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

    Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi.

    Sermaye Piyasası Kurulundan BISTteki olağanüstü fiyat hareketlerine incelemeSermaye Piyasası Kurulundan BISTteki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme

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