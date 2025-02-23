SPK inceleme başlattı Başsavcılık da harekete geçti! Borsa İstanbul’da manipülasyona soruşturma

21 Şubat'ta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.
21 Şubat'ta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.
SERT DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti.
SPK İNCELEME BAŞLATMIŞTI
Dikkat çeken sert düşüş sonrası SPK'dan açıklama geldi.
SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetmişti: "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."
BAŞSAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti.
Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi.