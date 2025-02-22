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Yüz kemikleri kırılan 18 yaşındaki genç tedaviyi Türkiye’de buldu!

Gürcistan’da yaşayan İakobi Tordia’nın geçirdiği trafik kazasında yüzü ağır hasar aldı. Çenesi parçalandı. Kemikleri kırıldı. Bir gözünü kaybetti. Daha etkili bir tedavi için soluğu Türkiye’de aldı. Başarılı bir ameliyatla sağlıklı çenesine kavuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
Yüz kemikleri kırılan 18 yaşındaki genç tedaviyi Türkiye’de buldu!

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    Gürcistanda yaşayan İakobi Tordia (18), trafik kazası geçirdi. Yüzü ağır hasar aldı. Çenesi parçalandı. Kemiklerinde kırıklar oluştu. Bir gözünü kaybetti. Annesi Natia Tchitanava (44), oğlunun daha iyi tedavisi çin soluğu Türkiye'de aldı.

    Kazanın ilk anlarında ülkesinde sadece acil müdahaleler yapılan İakobi, üst çene ve göz bölgesinde oluşan kırıklar, enfeksiyon sorunu ve kaybedilen kemik dokuları nedeniyle kapsamlı bir rekonstrüktif cerrahi geçirdi.

    Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinden Prof. Dr. Sina Uçkan ve Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen ameliyatlarda, hastanın çenesi yeniden yapılandırılarak, yüz şekli ve çene fonksiyonu düzenlendi. Doktorlar, tedavinin devamında İakobi'ya göz protezi uygulanması ve diş implantlarıyla eksik dokuların tamamlanmasını planladıklarını belirtti.

    İakobi Tordia'nın (sağda) trafik kazasında yüz kemikleri kırıldı. Türkiye'de tedaviye alındı. İakobi Tordia, "ülkemde yeterli imkanlar yoktu. Trafik kazası sonrası sadece acil müdahaleler yapıldı. Türkiye'de aldığım hizmetten çok memnunum.

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