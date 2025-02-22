Putin, Lavrov’u Türkiye’ye gönderiyor!

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk faaliyetlerini küresel ölçekte başarılı bir şekilde yerine getirdi. Başkan Erdoğan ile Zelenski, geçen hafta Ankara'da barış için atılacak adımları değerlendirdi.



Rus Lider Vladimir Putin ise önceki gün yaptığı açıklamada, barışın adresi olarak İstanbul'u gösterdi. Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ankara'ya da bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.



Lavrov'un 23-24 Şubat'ta Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği, Ukrayna barışı için gerçekleştirilen Riyad'daki zirveyi de ele alacakları kaydedildi. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "ABD gücünün yanımızda hissedilmesi bizim ve tüm özgür dünya için önemlidir" dedi.

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