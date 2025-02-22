Konya’da okul dehşeti! Sınıfta ateş yağdırdı

Türkiye, iki öğretmenin dehşete uğramasıyla sarsıldı. Konya'da yaşayan K.K., sınıf öğretmenliği yapan Cihan Güçlü'ye sınıftayken tabanca ile peş peşe ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı öğretmeni hastaneye kaldırdı. Tedaviye alındı. Öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. K.K. ise kısa sürede suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. K.K'nın bir öğrencinin ağabeyi olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili 2 milli eğitim müfettişinin görevlendirildiği belirtildi.



"BURNU ÇATLADI"

Dehşetin bir diğer adresi Manisa'ydı. B.K. (21), kız kardeşiyle tartıştığını öne sürdüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Resul Şahin'e kafa attı. Öğretmenin burnunda çatlak olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, B.K. ve olaya karışan G.G'yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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