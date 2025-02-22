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Eğlence amaçlı kullandığı hidrojen balonu kabusu oldu!

Hanoi Giang’nın elindeki hidrojen balonu patladı. Yüzü yandı. Uzmanlar, eğlence amaçlı kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
Eğlence amaçlı kullandığı hidrojen balonu kabusu oldu!

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    Vietnam'da yaşayan Hanoi Giang isimli kadın, doğum günü partisine katıldı. Doğum günü kutlaması sırasında bir eline pasta, diğer eline balon aldı. Pastanın mumları diğer elindeki hidrojen dolu balona temas edince balon patladı.

    Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadının yüzünde, ellerinde ve kollarında ikinci derece yanık oluştuğu tespit edildi. Tedavi altına alınan Giang, "Yaşadığım korku nedeniyle olayın görüntülerini uzun süre izleyemedim. Yaşadığım talihsiz olay diğer insanlara ders olsun" dedi.

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