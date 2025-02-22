FETÖ’nün döner sermayesine büyük operasyon: 353 gözaltı!

FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde önemli bir operasyona imza atıldı.



MASAK ve MİT Başkanlığı'nın da desteğiyle Antalya merkezli 31 ilde Maydonoz Döner restoran zincirine yönelik yapılan baskınlarda şirketin sahibi Ömer Şeyhin'in ve 10 kamu görevlisinin de aralarında olduğu 353 kişi gözaltın alındı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan kişiler üzerinden transfer yapıldığı paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı saptandı.



KHK İLE ATILANLAR

Paraların örgüt KHK ile görevden atılan örgüt mensuplarına iletildiği, aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden kişiler tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yapıldığı, FETÖ bağlantılı isimlerin örgüte bağlılığını artırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği de anlaşıldı.



Gözaltına alınanlardan 197'sinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı,102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.



REFERANS TEMELLİ BÜYÜME

Referans Temelli Büyüme (RTB) sistemiyle faliyetlerini yürüten şirketteki ortaklığın resmi belge olmaksızın, tamamen örgütsel güvene dayandığı anlaşıldı. 1,5 yıllık takip sonucu örgütün şubelerden himmet aldığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgütle iltisaklı esnafların (kuyumcular, döviz büroları vb.) üzerinden emanet usulü ile transferinin yapıldığı ortaya çıktı. Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferinin kolaylaştırdığı vurgulandı.



İTİRAFÇIYA HİSSE YOK

Türkiye dışında Almanya, ABD, Kanada, Belçika, Hollanda, Gürcistan ve Azerbaycan'da faaliyet gösteren şirkete, FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunan, etkin pişmanlıktan faydalanmayan kişilerin gayri resmi ortak olarak alındığı ortaya çıktı. İtirafçı bir garsonun hisse sahibi yapılmadığı, hatta işten çıkarıldığı anlaşıldı.



Antalya merkezli operasyonda şirketin kurucusu Ömer Şeyhin ile birlikte ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel ve Mehmet Kaşlı da gözaltına alındı. 2022 yılında yıllık cirosu 30 milyon doların üzerinde olan şirketlere TMSF tarafından kayyım atandı. Şirketin mali işlerini FETÖ bağlantılı Kaynak Holding'in muhasebecilerinin yaptığı da anlaşıldı.



2018 yılında kurulan ve kısa sürede yurtiçi ve yurt dışında toplam 400 şubeye ulaşan "Maydonoz Döner" isimli restoran zincirinin FETÖ'nün finans kaynağı olduğu ortaya çıktı. Şirket sahibi Ömer Şeyhin ve Kaynak Holding muhasebecileriyle birlikte 353 kişi gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN