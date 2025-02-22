Deniz Akkaya'dan eski eşine "Aklım yerinde" mesajı!

Cengiz Efe Önbilgin, eski eşi Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu belirterek hakkında vesayet davası açmış ve mahkeme, mal varlıklarına tedbir kararı koyarak sağlık kurulundan rapor alınması üzerine hastaneye sevk etmişti.



Akkaya, karara yine itiraz etti. Akkaya, taşınmazdaki hissesini satmak istediğini belirtti. Mahkeme, eksik belgeler nedeniyle taşınmaz ve otomobil üstündeki kararın kaldırılamayacağını bildirdi.



Öte yandan Efe Önbilgin de, eski eşinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini istemişti. Deniz Akkaya da ruh sağlığı raporunu paylaşarak, ruh sağlığının yerinde olduğunu vurguladı.

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