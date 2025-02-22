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Başkan Erdoğan "Büyük Kongre" öncesi mesaj: Yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak

Başkan Erdoğan, kongre için önemli bir paylaşım yaptı. “Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak” ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
Başkan Erdoğan Büyük Kongre öncesi mesaj: Yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak

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    AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi, yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, listeleri tamamlarken MKYK ve MYK'da değişikliğe gidileceği belirtiliyor.

    Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, bin 607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

    Başkan Erdoğan, kongre ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak" ifadesini kullandı. MEHMET FAHRİ ÖZKAN

    Başkan Erdoğandan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağızBaşkan Erdoğandan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
    Başkan Erdoğan'dan "Büyük Kongre" mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
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