Afrika ülkeleri, Fransa sömürgesine karşı ayaklandı!

Afrika'daki Avrupa sömürüsü, tüm 'modern' söylemlere rağmen günümüze kadar ulaştı. Son yıllarda ise bilinçlenen halk, özellikle yüzyıllardır 'kara kıtanın' kanını emen Fransa'ya karşı ayaklandı.



Yıllar içinde Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali ve Nijer gibi ülkelerden kovulan Fransa, şimdi de Fildişi Sahili'nden atıldı. Avrupa ülkeleri kıtadan kovulurken sömürü değil insani ilişki ile derin bağları olan Türkiye, bölgede etkinliğini artırdı. Hemen hemen bütün Afrika ülkelerinde, Türk bayrakları dalgalanmaya başladı.

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