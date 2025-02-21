Polat çiftine ana mahkemeden kötü haber!

Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para ve vergi kaçırmaktan tutuklandı. Serbest kaldı. Ancak davalar sonlanmadı. Haklarında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Yasa dışı bahis"ten 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu davada kritik bir gelişme yaşandı.



'Vergi suçuna' bakan mahkeme, 'kara para aklama' suçunu barındıran ana davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazı yazdı. Dosyalar arasında irtibat bulunduğunu belirten mahkeme, iki dosyanın birleştirilmesi noktasında görüş sordu. Ancak ana davayı gören mahkeme, sanıkların dosyadaki suçlarının farklı olduğunu belirterek birleştirme önerisini reddetti. ARZU KAYA

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN