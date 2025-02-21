İBB İstanbul Boğazı’ndaki kaçak yapılara göz yumuyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Boğaz'da, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araziler üzerine inşa edilen binaların da bulunduğu çok sayıda kaçak yapıyla ilgili CHP'li İBB'ye uyarı yazıları gönderdi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Cafer Mahiroğlu'nun kaçak kat ilave ettiği villasının da yer aldığı Boğaziçi'ndeki yapılarla ilgili yıkım kararlarını yerine getirmedi.



Bakanlık, uyarı yazısında CHACHA Balık Restoran işletmesinin kullandığı belediyeye ait arazide kaçak yapılaşma tespit edildiğini belirtti. Beykoz'da 19 dairelik lüks konut ile Kuruçeşme'deki 'Oligark İstanbul' gece kulübünün de kaçak olduğu bildirildi.

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