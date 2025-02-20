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Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan çarpıcı iddia: Her şeyi öğrendim

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar’a seslendi. “Her şeyi öğrendim” dedi. Annesine de mesaj gönderdi: "Sana attıkları iftira ortaya çıkıyor. Gülümse artık."

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan çarpıcı iddia: Her şeyi öğrendim

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    Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Kardeşlerin anneleri tarafından iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakıldığı, ardından da devlet korumasına alındıkları, sonra Nebioğlu Ailesi'nde büyüdükleri anlaşıldı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla babasının Akpınar olduğunu kanıtladı.

    Paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan Nebioğlu, bu kez annesine mesaj yolladı. "Her şeyi öğrendim. Ah Metin Ah. Sadece onu bil" diye yazdı. Ardından annesinin fotoğrafıyla şunları paylaştı: "Rüyamda gördüm seni. Sana yapılanlar için çok üzgünüm. Sana attıkları iftira ortaya çıkıyor artık." Duygu Nebioğlu'nun "Her şeyi öğrendim" sözünden sonra herkes "Neyi öğrendiğini" merak etmeye başladı.

    Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!
    Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

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