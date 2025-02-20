Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan çarpıcı iddia: Her şeyi öğrendim

Metin Akpınar'ın 1987'de aşk yaşadığı Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Kardeşlerin anneleri tarafından iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakıldığı, ardından da devlet korumasına alındıkları, sonra Nebioğlu Ailesi'nde büyüdükleri anlaşıldı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla babasının Akpınar olduğunu kanıtladı.



Paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan Nebioğlu, bu kez annesine mesaj yolladı. "Her şeyi öğrendim. Ah Metin Ah. Sadece onu bil" diye yazdı. Ardından annesinin fotoğrafıyla şunları paylaştı: "Rüyamda gördüm seni. Sana yapılanlar için çok üzgünüm. Sana attıkları iftira ortaya çıkıyor artık." Duygu Nebioğlu'nun "Her şeyi öğrendim" sözünden sonra herkes "Neyi öğrendiğini" merak etmeye başladı.

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