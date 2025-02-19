İtalyan şefin oğlunun kayıp kedisi çıka geldi: "Pandi"yi Ahmet gönderdi!

İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ahmet Minguzzi'nin babası şef Andrea Minguzzi, annesi Çellist Yasemin Akıncılar, sevenleri ve arkadaşları tarifsiz acı yaşamıştı.



Şimdi sevenlerinin yüreklerini biraz olsun soğutacak bir haber geldi. Ahmet'in çok sevdiği ve bir süre önce kaybolan kedisi aileye döndü. Pandi adındaki kedi, Ahmet hayatını kaybetmeden bir süre önce kaybolmuştu. Ahmet'in çok sevdiği kedisinin bulunduğunu sosyal medya hesabından paylaşan teyzesi Aylin Akıncılar, "Bugün mucizevi bir şekilde Pandi'yi sokakta bulup sahiplenen kişi bize ulaştı ve Ahmet'in Pandi'sini bize getirdi.

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