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10 ilde FETÖ operasyonu: Aktif 17 doktor yakalandı

FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, aktif 17 doktor yakalandı. Örgütle irtibatlı hekimlerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İHA İHA
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 09:22 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 09:32
10 ilde FETÖ operasyonu: Aktif 17 doktor yakalandı

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    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, aktif olarak görev yapan 17 doktor yakalandı.

    FETÖ/PDY üyesi 17 doktor yakalandı


    Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

    Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için örgüt bağlantılı sözde "Ders Çalışma Yurtları" ile ilgili yapılan çalışmalarda, FETÖ bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 aktif doktorun yakalanması için bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

    İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Örgütle irtibatlı hekimlerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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