Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı kendisi "Asker Duası" şiirini yanlış okudu

ÖZEL DALGA KONUSU OLDU

Özgür Özel bu gafının ardından sosyal medyada dalga konusu oldu.

Peki o şiirin aslı nasıl, Başkan Erdoğan ne zaman okumuştu...

BAŞKAN ERDOĞAN "ASKER DUASI" ŞİİRİNİ OKUDUĞU İÇİN HAPSE GİRMİŞTİ

Başkan Erdoğan, 1994 yerel seçimlerinde elde ettiği %25,19'luk oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada okuduğu "Asker Duası" şiiri sebebiyle "halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Başkan Erdoğan Ziya Gökalp'in ʺAsker Duasıʺ şiirini okudu (1997, Takvim.com.tr Arşiv)

Erdoğan, belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde dört ay on gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edilmişti. Tekrar siyasete dönen Başkan Erdoğan, 9 Mart 2003'te gerçekleştirilen ara seçimlerinde Siirt milletvekili olarak meclise girmişti.

İşte o şiir:

Elimde tüfenk, gönlümde iman,

Dileğim ikidir: Din ile vatan...

Ocağım ordu, büyüğüm Sultan,

Sultan'a imdad eyle Yarabbi!

Ömrünü müzdad eyle Yarabbi!

Minareler süngü, kubbeler miğfer,

Camiler kışlamız, müminler asker,

Bu ilahi ordu dinimi bekler,

Allahu Ekber, Allahu Ekber.