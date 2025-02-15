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Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı kendisi "Asker Duası" şiirini yanlış okudu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "şiir bilmez, cahil" eleştirisiyle hedef alırken kendi yaptığı gaf ile adeta rezil oldu. Başkan Erdoğan’ın yıllar önce hapis cezası almasına neden olan "Asker Duası" şiirini okumaya çalışan Özgür Özel, "Minareler mızrak, saldır asker." diyerek şiirde geçmeyen ifadeler kullandı. Özel dalga konusu oldu.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:45 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 14:22
Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı kendisi Asker Duası şiirini yanlış okudu

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    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel fena rezil oldu...

    BAŞKAN ERDOĞAN'A "ŞİİR BİLMEZ" DİYE SALDIRDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin terör örgütleri ile özdeşleşen "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını eleştirmesinden rahatsız olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Şubat'ta Adıyaman'da yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'a saldırdı.

    Özgür Özel Başkan Erdoğan'a ʺŞiir bilmezʺ diyerek saldırdı (Adıyaman, 5 Şubat)Özgür Özel Başkan Erdoğan'a ʺŞiir bilmezʺ diyerek saldırdı (Adıyaman, 5 Şubat)

    "Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiir ne sanat ne kültür bilir" diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

    KENDİSİ ŞİİR BİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
    "Şiir bilmez, cahil"     şeklindeki skandal ifadeleriyle Erdoğan'a saldıran Özel bugün kendi yaptığı gaf ile rezil oldu.

    "MİNARELER MIZRAK SALDIR ASKER"
    Başkan Erdoğan'ın yıllar önce hapis cezası almasına neden olan "Asker Duası" şiirini okumaya çalışan Özgür Özel, "Erdoğan Siirt'te bir şiir okudu; Minareler mızrak, kubbeler miğfer saldır asker Allahu ekber" diyerek şiirde geçmeyen ifadeler kullandı.

    Özgür Özel'in ʺAsker Duasıʺ şiirini bilmediği ortaya çıktıÖzgür Özel'in ʺAsker Duasıʺ şiirini bilmediği ortaya çıktı

    ÖZEL DALGA KONUSU OLDU
    Özgür Özel bu gafının ardından sosyal medyada dalga konusu oldu.

    Peki o şiirin aslı nasıl, Başkan Erdoğan ne zaman okumuştu...

    BAŞKAN ERDOĞAN "ASKER DUASI" ŞİİRİNİ OKUDUĞU İÇİN HAPSE GİRMİŞTİ
    Başkan Erdoğan, 1994 yerel seçimlerinde elde ettiği %25,19'luk oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada okuduğu "Asker Duası" şiiri sebebiyle "halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle açılan dava sonucunda 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Başkan Erdoğan Ziya Gökalp'in ʺAsker Duasıʺ şiirini okudu (1997, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan Ziya Gökalp'in ʺAsker Duasıʺ şiirini okudu (1997, Takvim.com.tr Arşiv)

    Erdoğan, belediye başkanlığı görevinden ayrılarak 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde dört ay on gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edilmişti. Tekrar siyasete dönen Başkan Erdoğan, 9 Mart 2003'te gerçekleştirilen ara seçimlerinde Siirt milletvekili olarak meclise girmişti.

    İşte o şiir:

    Elimde tüfenk, gönlümde iman,

    Dileğim ikidir: Din ile vatan...

    Ocağım ordu, büyüğüm Sultan,

    Sultan'a imdad eyle Yarabbi!

    Ömrünü müzdad eyle Yarabbi!

    Minareler süngü, kubbeler miğfer,

    Camiler kışlamız, müminler asker,

    Bu ilahi ordu dinimi bekler,

    Allahu Ekber, Allahu Ekber.

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    Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı kendisi Asker Duası şiirini yanlış okudu
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