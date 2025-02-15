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Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ! Ölü ya da yaralı var mı?

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı, olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 12:13 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 12:47
Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ! Ölü ya da yaralı var mı?

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    Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü.

    Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.

    Bu anlar, bölgedeki bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?
    Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.

    Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.

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