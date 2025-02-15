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İzmir'de alacakları için avukat tutan emekli işçi dolandırıldı!

Borç verdiği iş arkadaşlarından parasını alamayan emekli işçi, avukat tutup parayı tahsil etmek istedi. Gerçek şoku o zaman yaşadı. Avukat da borçlulardan yana çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
İzmir’de alacakları için avukat tutan emekli işçi dolandırıldı!

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    İzmir Karşıyaka'da yaşayan işçi emeklisi 57 yaşındaki Abdülkadir Balım, Almanya'da çalıştığı dönem iş arkadaşı olan iki kardeşe 140 bin euro para verdi. Kardeşlerin parayı vermemesi üzerine gurbetçi soluğu mahkemede aldı.

    Balım yakın akrabası olan avukat İ.Y.'ye başvurdu. Avukat, senedi aldıktan sonra Balım'dan ilk olarak teminat bedeli ödemesini istedi. Daha sonra ise farklı zamanlarda yine dava için 'ödeme yapması gerektiğini' belirtti.

    Bu durumun birkaç yıl sürmesinin ardından talihsiz adam, bir tanıdığının kendisini uyarmasıyla dolandırıldığını fark etti. Borç verdiği iş arkadaşları ve dava için anlaştığı avukat İ.Y.'nin birlikte işbirliği de yaptığını öne süren Abdulkadir Balım, toplamda 220 bin Euro zarara uğradı. Sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdur adam, şimdi ise adaletin yerini bulmasını istiyor.

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