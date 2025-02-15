Fransız liselerine milyonlarca liralık anlaşmalı fiyat cezası!

İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'nin birlikte okul kayıt ücretlerinin tespitini yapmak ve öğretmen ücretlerini belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri belirlendi.



ANLAŞMALI FİYATLAR

Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Buna göre, 5 Fransız lisesinin okul fiyatları konusunda aralarında anlaşarak tek fiyat uyguladıkları tespit edildi.

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