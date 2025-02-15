Amerikan uçak gemisi Akdeniz'de "Beşiktaş" adlı yük gemisiyle çarpıştı!

Dünyanın en büyük uçak gemilerinden USS Harry S. Truman, Akdeniz'de Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında büyük bir kazaya karıştı... "Nimitz" sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz'deki görevini sürdürürken "Beşiktaş-M" adlı ticaret gemisiyle çarpıştı. Ü



6. Filo yetkilileri, kazada uçak gemisinin hasar almadığını iddia etse de Amerikan medyası bunu gerçekçi bulmadı. New York Times, uçak gemisinde özellikle su kanallarında ciddi hasar meydana geldiğini ve 48 saat boyunca yerinde kalacağını yazdı.



"Beşiktaş- M" isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ancak Türkiye'ye kayıtlı olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. USS Harry S. Truman, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ticari ve askeri gemilere yönelik başlatılan saldırıları engelleme misyonunun bir parçası olarak geçtiğimiz yıl aralık ayından bu yana Kızıldeniz'de görev yapıyor. 18 bin metrekareden geniş uçuş güvertesine sahip USS Harry Truman, F/A-18F Super Hornet vurucu jetleri dahil 90 uçağı taşıyabiliyor.

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