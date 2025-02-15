56 gündür kayıp olan Şaban Ataş’ın cansız bedeni bulundu: Gerçek Müge Anlı’da ortaya çıktı!

Muğla'da Şaban Ataş, 22 Mart 2024'te kayıplara karıştı. Eski eşi Emine Karabulut, atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Ataş'ı sevgilisi Burhanettin Öztürk'ün öldürdüğünü itiraf etti. 56 gün sonra Ataş'ın cesedi bulundu.



Tutuklu Karabulut, Öztürk ve diğer sanıkların yargılandığı dava dün görülmeye başlandı. Hepsi birbirini suçladı. Tutuksuz sanıklardan D.K. ise mahkemede "Cinayeti gördüm. Burhanettin önce Şaban'a sopayla vurdu, sonra cebinden çıkardığı iple boğarak öldürdü. Bağırsaydım beni öldürürdü diye korktum, bir şey yapamadım" dedi.

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