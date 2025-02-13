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Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'e "Ayder" rengi Togg hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. Başbakanlık binası bahçesinde bir süre sohbet eden iki lider, Togg önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Başbakan Şerif'e yolcu koltuğunda eşlik etti.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 16:12 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 16:12
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’e Ayder rengi Togg hediye etti

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

    Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le bir araya geldi.

    Başkan Erdoğan, Şerif'e "Ayder" renginde Togg armağan etti.

    Başbakanlık binası bahçesinde bir süre sohbet eden iki lider, Togg önünde hatıra fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Başbakan Şerif'e yolcu koltuğunda eşlik etti.

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